PALERMO – Le chiusure posticipate di 30 minuti e sanzioni a carico dei clienti e non dei commercianti. L’ordinanza del comune di Palermo sulla movida cambia ancora: il sindaco Leoluca Orlando ha infatti firmato il nuovo testo che recepisce le proposte dei negozianti e prova a smorzare le polemiche di queste settimane.

Due le principali novità: le saracinesche si abbasseranno alle 2 di notte (e non più all’una e mezza, anche se la richiesta dei pub era di spostarla fino alle 3) e gli alcolici potranno essere venduti in vetro anche dopo le 20 ma a patto che vengano consumati all’interno dei locali o nelle aree esterne di pertinenza. Il che significa che, in caso di controlli, a pagare la multa sarà il cliente indisciplinato e non il gestore.

“Un punto di incontro – commenta Orlando – frutto del dialogo che ha coinvolto tutta l’Amministrazione e i gestori e frutto del lavoro svolto dagli uffici dell’assessore Piampiano, cui va il plauso per il risultato. Una soluzione che mantiene sostanzialmente inalterato l’obiettivo della tutela della salute e del decoro, tenendo conto delle esigenze commerciali degli esercenti che hanno subito gli effetti del lockdown, al fine di consentire loro una efficace ripresa delle attività”. Le multe andranno da 500 a 5 mila euro.