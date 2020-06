Non vuole pagare il biglietto

PALERMO – Volevano viaggiare su un pullman della Segesta senza pagare il biglietto. La polizia ha arrestato un gambiano di 21 anni e ne ha denunciati altri due. In piazza Cairoli dove partono i pullman è nata un’accesa discussione tra l’autista del mezzo e i tre giovani tanto che è dovuta intervenire la polizia. I tre migranti che non hanno voluto fornire le generalità sono stati portati negli uffici immigrazione del commissariato San Lorenzo. Qui uno dei profughii ha aggredito due agenti che sono stati portati in ospedale. Il giovane di 21 anni è stato arrestato con le accuse di violenza e oltraggio a pubblico ufficiale. Al termine degli accertamenti è venuto fuori che al migrante era stata rigettata una richiesta d’asilo. Gli agenti di polizia nella colluttazione hanno riportato graffi e lividi refertati dai medici dell’ospedale Ingrassia. (ANSA).