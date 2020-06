CATANIA – Messaggi vocali su whattsapp per ordinare la droga e cuoricini per indicarne la quantità. È la nuova frontiera dello spaccio a domicilio. I carabinieri della “Squadra Lupi” del Nucleo Investivo del Comando Provinciale di Catania hanno arrestato il 31enne Orazio Valerio Di Mauro di Pedara, mentre consegnava alcune dosi della potente “mango haze” ai clienti della Catania bene. Un tipo di marijuana che è il frutto di un incrocio con un maggior contenuto di thc. E, forse, per questo molto gettonata.

Grazie a una puntuale attività investigativa, i Lupi hanno individuato la Jeep Renegade, in via Sabotino a Catania, mentre chiacchierava con un acquirente arrivato direttamente da Ragusa. Dopo la consegna, i carabinieri si dividevano per poter inchiodare lo spacciatore. E così hanno bloccato il cliente in piazza Alcalà, che ha vuotato ‘letteralmente’ il sacco per paura di essere nei guai, mentre in via Torino i militari hanno fermato Di Mauro. Qui è stato perquisito. Il 31enne ha consegnato l’astuccio con alcuni grammi di droga e i carabinieri hanno sequestrato 635 euro ritenuto provente dello spaccio.

La perquisizione è continuata nella casa del pusher. Di Mauro, ormai conscio di essere senza via d’uscita, ha indicato ai Lupi il garage dove all’interno vi era la valigia con all’interno 50 grammi di “mango haze”. Per un po’ i clienti ‘altolocati’ del rider spacciatori resteranno a bocca asciutta.