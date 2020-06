PALERMO – Il direttore generale dell’azienda policlinico ‘G. Martino’ di Messina Giuseppe Laganga dal 1° luglio lascerà l’incarico, per andare a dirigere gli Istituti clinici scientifici ‘Maugeri’ di Pavia. L’annuncio oggi nel corso di una conferenza stampa alla presenza del rettore Salvatore Cuzzocrea, dei docenti e del personale dell’azienda durante la quale, tra l’altro, è stato tracciato un bilancio dell’attività del suo ultimo biennio ai vertici dell’Azienda. In collegamento skype anche l’assessore regionale alla sanità Ruggero Razza. Laganga ha ricordato la crescita dell’azienda che, nel 2008 non aveva neanche approvato i bilanci e che nel 2013, invece, ricevette l’oscar di bilancio della pubblica amministrazione per la trasparenza dei bilanci e della comunicazione, conferito dal Presidente della Repubblica. “Ringrazio chi ha creduto nelle mie capacità e ha voluto darmi fiducia – ha detto Laganga – ho nella memoria e nel cuore le persone che in questi 12 anni hanno fatto sì che, con ruoli diversi, fossi ai vertici di questa magnifica azienda e con le quali ho lavorato in piena condivisione. Se oggi posso sfruttare questa opportunità di carriera è perché, innanzitutto, sono stato alla guida di una squadra, di una famiglia meravigliosa”. “Quello di Giuseppe Laganga – ha detto l’assessore Razza – è stato un mandato di grande qualità e valore. Sono rammaricato per la sua scelta, che però lo porterà ad affrontare un’esperienza sicuramente importante”.