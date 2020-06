TRABIA (PALERMO – “Il Comune di Trabia ha deciso di prorogare fino al prossimo dicembre il contratto dei suoi 40 precari: un risultato importante, che chiedevamo da tempo, e che è il frutto dell’interlocuzione con l’assessore regionale Bernardette Grasso e i suoi uffici che hanno confermato la bontà dell’operato dell’amministrazione di Trabia”. Lo dicono Gianluca Cannella, Luigi D’Antona e Nicola Sunseri del Csa-Cisal.

“Non era infatti possibile ignorare la difficile situazione finanziaria del Comune – continuano i sindacalisti – ma abbiamo avuto ampie rassicurazioni sulla volontà di attivare un percorso di stabilizzazione per chiudere una vicenda che si trascina da anni. In presenza di un contenzioso che poteva mettere a rischio i posti di lavoro, l’amministrazione comunale ha comunque deciso di procedere con grande responsabilità, un atteggiamento che non possiamo che apprezzare. Il Csa-Cisal ha offerto il suo contributo in termini di idee e proposte e ci auguriamo che si superino tutte le difficoltà dovute ai bilanci e alle recenti normative sulle assunzioni”.