Cambiano le regole per volare. Una sta facendo molto discutere.

La nuova polemica, fresca fresca, riguarda il modo di viaggiare in aereo all’epoca del Coronavirus. Infatti, saranno consentiti solo bagagli di piccole dimensioni e assolutamente vietati i bagagli nelle cappelliere. Lo comunica una nota inviata dall’Enac, su input del ministero della Salute.

Bagagli nelle cappelliere, perché no

La misura è stata pensata per evitare assembramenti delle persone nel momento in cui devono posizionare il proprio bagaglio nella cappelliera dell’aereo. Ci sarà spazio appunto soltanto per i bagagli di piccole dimensioni che potranno essere sistemati sotto il sedile di fronte al posto assegnato.

Le inevitabili polemiche

“La decisione di Enac di vietare il bagaglio a mano su tutti i voli operati in Italia è l’ennesima dimostrazione di come la tecnocrazia partorisca decisioni cervellotiche che hanno il solo effetto di disincentivare gli spostamenti ed il turismo”, questo è il commento del senatore della Lega Gian Marco Centinaio, ex ministro del Turismo

PUBBLICITÀ