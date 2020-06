I nuovi focolai? Era un evento prevedibile, anzi previsto. Ma non c’è da preoccuparsi secondo una voce autorevole dell’Oms. “Non c’è preoccupazione perché è tutto ampiamente atteso. Entrambi i focolai sono stati identificati immediatamente e circoscritti, quindi il sistema messo in atto tiene. E’ inevitabile ci siano focolai in giro per l’Italia e per l’Europa”. Così si è espresso, sull’emergenza Coronavirus, Ranieri Guerra, direttore aggiunto dell’Organizzazione mondiale della sanità al programma Agorà su Rai3 riguardo ai focolai di coronavirus a Mondragone e a Bologna.