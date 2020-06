PORTO EMPEDOCLE – Sono saliti a 47 i migranti, tutti tunisini, i migranti che lasciano la Moby Zazà che da un po’ è in banchina a Porto Empedocle. Per tutti è arrivato l’esito del doppio tampone rino-faringeo negativo. Il gruppo, sbarcato a Lampedusa, si trovava in uno dei tanti scompartimenti della nave-quarantena ed è stato isolato per tutto il tempo: non è venuto in contatto né con i migrati imbarcati domenica scorsa, dopo che sono stati salvati dalla Sea Watch, né con altre persone condotte sulla nave dopo altri sbarchi. (ANSA).