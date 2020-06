Inchiesta sul Cas, Cancelleri:

”Stamattina nuovi arresti e nuovi guai giudiziari per un altro concessionario autostradale in Italia. Stavolta tocca al Consorzio Autostrade Siciliane (Cas”). È l’ennesima operazione giudiziaria che mette a nudo, come nel caso dei Benetton, come i concessionari tarocchino i report sulla sicurezza e gli interventi per la manutenzione, insomma stesso copione diverso soggetto, ma la storia non cambia: gente che si approfitta dei beni dello Stato mettendo a rischio la sicurezza dei cittadini”. Lo scrive in un post su FAcebook, è il viceministro delle Infrastrutture e Trasporti, Giancarlo Cancelleri.

“Reati per tutti i gusti”

“Da quello che si apprende dalla stampa – prosegue Cancelleri – i reati contestati sono corruzione, falso ideologico commesso da pubblico ufficiale in atto pubblico in concorso, turbativa d’asta, tentata truffa aggravata in concorso, induzione indebita a dare o promettere utilità. Insomma ce n’è davvero per tutti i gusti, figuratevi che a quanto leggo prendevano mazzette in cambio sopralluoghi mai eseguiti che venivano però attestati come avvenuti e questo lo sapete che significa? Che i controlli per la sicurezza dei viadotti e delle gallerie erano taroccati”.

“Il Cas è la Regione siciliana”

“Il CAS, che poi sarebbe la Regione Siciliana, i vertici – attacca Cancelleri – sono stati nominati dal Presidente Musumeci e dall’assessore Falcone, gestisce le autostrade A20 Messina-Palermo, la costruenda, molto a rilento, Siracusa-Gela e la A18 Messina-Catania. 300 km di strade in concessione a pedaggio che sono state definite dal Gip nell’ordinanza applicativa delle misure cautelari “un asse viario che è già drammaticamente e notoriamente afflitto da gravi carenze strutturali e lungo il quale frequenti sono stati gli incidenti, anche mortali”. Oggi si scopre che oltre alle frane, come quella di Letojanni ferma da 5 anni, le gallerie chiuse per rischio crollo, i viadotti sequestrati dalla magistratura per l’eccessiva incuria e pericolosità, scopriamo anche che i report erano taroccati. I cittadini pagano un’autostrada che non è sicura e questo oltre a essere inaccettabile è anche vergognoso”.

“Serve una operazione verità”

“Il Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti – ricorda Cancelleri – non ha competenza su quelle strade, ma ha la responsabilità di controllare cosa fa il concessionario con i beni dello Stato, ebbene il CAS vanta quasi 800 non conformità, cioè infrange 800 volte codice stradale, di sicurezza stradale e non assicura assistenza, insomma una bomba ad orologeria pronta ad esplodere. Credo che sia arrivato il momento di avviare un’operazione verità e prendere in serio esame la revoca della concessione, i cittadini hanno il diritto di percorrere strade sicure e lo Stato ha il dovere di non permettere a nessuno di lucrare impunemente sui beni dello Stato e del popolo”.

Falcone: “La revoca? Facciano pure”

Non è tardata la replica dell’assessore regionale alle Infrastrutture e ai trasporti, Marco Falcone: “Per quanto riguarda il dibattito sulle concessioni autostradali e le parole del viceministro Giancarlo Cancelleri sul Cas – prosegue Falcone – da parte nostra non vi è alcuna preclusione. Se il Governo nazionale ritiene che la revoca sia la soluzione, facciano pure, così non ci sarà più spazio per le polemiche. Non sarà certo la Regione Siciliana ad ostacolare l’intervento di Roma e le decisioni del viceministro che, certamente, saranno risolutive delle problematiche notorie e di vecchia data che affliggono il Cas”.

Falcone poi ha espresso il proprio apprezzamento per l’operazione degli inquirenti: “Come già avvenuto in altre occasioni, vogliamo formulare un plauso per l’accurato lavoro inquirente compiuto da Procura e Dia di Messina riguardo i presunti affidamenti truccati al Consorzio autostrade siciliane. Bene che i fari della magistratura restino puntati su un ente che deve lasciarsi definitivamente alle spalle le epoche di malagestione, clientele ed inefficienza. I fatti contestati da ultimo, infatti, riguardano il 2015 e sono assai risalenti rispetto al nuovo assetto della governance dell’ente voluto dal Governo Musumeci”.