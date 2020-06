In manette un 30enne e un 38enne. In azione la polizia

PALERMO – Avrebbero spacciato cocaina e marijuana in viale Di Vittorio, nel cuore del quartiere Brancaccio. Sono finiti in manette Giacomo Cannizzaro, 38 anni e Daniele Cavarretta, di 30, entrambi con precedenti. Ad entrare in azione gli agenti del commissariato Brancaccio che stavano effettuando alcuni controlli antidroga nella zona. In particolare, durante un servizio di appostamento ed osservazione nei pressi di un bar, i poliziotti hanno notato la sospetta presenza di Cannizzaro davanti all’esercizio commerciale. Il giovane è stato poco dopo avvicinato da un coetaneo: gli investigatori lo hanno visto prendere un involucro da terra e consegnarlo al giovane in cambio dei soldi.

Dopo lo scambio Cannizzaro è tornato davanti al bar di viale Di Vittorio, mentre l’acquirente è salito a bordo di un’auto. Ad attenderlo c’era un uomo alla guida. I poliziotti li hanno seguiti e poi fermati per un controllo più approfondito. Il giovane acquirente ha quindi consegnato spontaneamente una bustina che conteneva marijuana. Gli scambi accertati dai poliziotti, intanto, sono stati numerosi e quando Cannizzaro si è reso conto della presenza della polizia, ha tentato di rifugiarsi all’interno del bar. In base ai successivi accertamenti, il giovane avrebbe nascosto la droga in una buca sul manto stradale coperta da un masso: all’interno c’erano altre quaranta dosi pronte per essere smerciate.

Dentro un marsupio che gli è stato sequestrato sono anche stati trovati i video girati durante la preparazione delle dosi. “Sempre nel corso delle attività effettuate lungo le vie del quartiere Sperone, i poliziotti hanno notato un’autovettura ferma in via Spoto – aggiungonon dalla polizia -. All’interno vi era un uomo che aveva lasciato lo sportello aperto. Vista la strana circostanza, gli agenti hanno deciso di effettuare un ulteriore controllo. L’uomo si è subito mostrato insofferente e agitato: sotto la macchina all’interno di una cavità del semiasse, è stato trovato un contenitore di plastica con 31 dosi di cocaina”. Entrambi gli arresti sono stati convalidati.