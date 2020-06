CATANIA – Ripulire il lungomare di Catania (dal porticciolo di Ognina a

Piazza Europa – lato mare), per riprendere quel processo di “urban

regeneration” avviato da Dusty dallo scorso anno e condiviso nel corso dei

mesi da svariate associazioni ambientalistiche. Domenica 28 giugno, dalle 16.30 (e fino alle 19.30) gli attivisti dell’associazione ATLAS si daranno appuntamento in piazza Nettuno per

bonificare il lungomare Ognina.

Grazie al Comune di Catania che ha concesso i permessi necessari, e al

supporto tecnico di Dusty che metterà a disposizione 100 paia di guanti in

nitrile, 4 pinze per raccogliere i rifiuti e 30 sacchi per la raccolta

differenziata, i volontari si divideranno in due gruppi per restituire

decoro al Lungomare di Catania.

La pulizia avverrà da Piazza Nettuno al porticciolo di Ognina e in direzione opposta, da Piazza Nettuno a Piazza Europa. In piazza Nettuno saranno posizionati i contenitori carrellati messi a

disposizione da Dusty per la raccolta dei sacchi dei rifiuti rimossi dai

volontari, e sarà allestito info point dove i giovani attivisti faranno

un’attività di sensibilizzazione: oltre a giochi e quiz organizzati dagli

ambientalisti dell’associazione Atlas, saranno messe a disposizione svariate

copie del dizionario dei rifiuti realizzato da Dusty. L’iniziativa “RipuliAMOCatania” nasce dalla volontà di lanciare un messaggio

imperativo: “prendersi cura di Catania, amarla e rispettarla”. Concluse le operazioni di bonifica, i sacchi differenziati e i contenitori

carrellati, saranno ritirati dagli operatori Dusty.