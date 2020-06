Non si placa la tensione nel focolaio Covid. Nella notte a Mondragone, nell’area dei palazzi ex Cirio, che da lunedì è zona rossa a causa di una cinquantina di contagi da coronavirus, in particolare nella comunità bulgara che abita e lavora lì, ci sono stati nuovi episodi di violenza. Intorno alle due i vigili del fuoco sono intervenuti per l’incendio di un furgoncino. Dai primi accertamenti sembra che la causa sia dolosa e che sia stata usata una bottiglia incendiaria.

Ieri si sono vissuti momenti difficili. Un gruppo di bulgari, residenti ai palazzi Ex Cirio, è uscito per protesta fuori dalla zona rossa istituita nell’area per la presenza di quasi 50 casi di positività al Covid. Le forze dell’ordine che presidiano i varchi sono riuscite a riportare la calma.