SIRACUSA – I carabinieri di Melilli hanno scoperto un giro di spaccio di sostanze stupefacenti nel centro di Melilli, nel Siracusano. Sei le persone denunciate alle quali i carabinieri hanno notificato l’avviso di conclusione delle indagini preliminari per concorso in spaccio di stupefacenti nell’ambito dell’operazione “Piazza pulita”.

Le attività, iniziate nel 2018, hanno monitorato le piazze di spaccio per identificare gli spacciatori che operavano nei luoghi della movida. I carabinieri sono risaliti a molti giovani che collaboravano nell’attività di spaccio, svolgendo funzioni di vedetta oppure occupandosi di prelevare lo stupefacente e di consegnarlo agli assuntori. Poco più che ventenni e sempre con berretto da baseball e occhiali da sole per non essere riconosciuti, solitamente utilizzavano applicativi di messaggistica come whatsapp e messenger per comunicare tra loro e non si curavano dell’identità degli acquirenti, cedendo stupefacenti anche a minorenni.

La droga veniva nascosta all’interno della biancheria intima indossata dagli spacciatori o utilizzando anfratti dei muri perimetrali delle abitazioni, grondaie o contatori dell’acqua. “Il giro di spaccio – spiegano dal comando provinciale dei carabinieri – , diventando sempre più vasto e frenetico, stava iniziando ad attirare gli interessi di soggetti criminali di più alto profilo, essendosi rilevati più volte episodi in cui alcuni degli spacciatori sono rimasti vittime di risse e pestaggi da parte di soggetti rimasti ignoti”. (ANSA)