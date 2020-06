Un nigeriano di 34 anni ha trovato un portafogli con 1.000 euro in contanti e lo ha portato alla polizia ferroviaria, che ha poi rintracciato la proprietaria, che lo aveva perso in stazione a Trento. Lo scrive il quotidiano L’Adige. L’africano è stato informato del diritto alla ricompensa per la quale, tuttavia, non ha avanzato alcuna pretesa. Alla riconsegna, la proprietaria lo ha ringraziato consegnandogli 50 euro