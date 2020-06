PALERMO – I carabinieri del nucleo Radiomobile di Palermo e della stazione San Filippo Neri, durante un servizio di controllo del territorio allo Zen 2, hanno identificato 10 ragazzi, tutti minorenni che si intrattenevano nel cortile della scuola “Giovanni Falcone” di via Nicolò Pensabene. L’azione si inquadra nell’intensificazione dei controlli sui plessi scolastici in generale e sulla scuola “Falcone”, più volte presa di mira da ladri e vandali. I minori sono sati affidati alle famiglie e dell’accaduto è stata data notizia alla Procura per i Minori.