Un’opera che "poteva non essere scritta". Prefazione di Marco Betta.

Sull’orma di Grano d’anima, poemetto pubblicato lo scorso ottobre per la casa editrice Il ragazzo innocuo, Cetta Brancato ne riprende i temi essenziali nella nuova raccolta di versi Requiem a due voci., in uscita a fine mese, per la casa editrice La Vita Felice con cui ha già pubblicato Giostre nel 2018.

Un’opera che poteva non essere scritta, si legge nella nota di chiusura, poiché non aggiunge nulla al silenzio ma provvede all’effimero dell’eterno ritorno.

Cinque soste poetiche che mutuano dalla struttura armonica della musica il rincorrersi dei versi: l’Introitus a cui seguono la Communio, il Lacrimosa, il Recordare, il Dies Irae fino ad un Libera me.

La prefazione, difatti, è affidata al Maestro Marco Betta con cui Cetta Brancato ha più volte espresso affinità liriche, creando una profonda relazione artistica. Si ricorda la scrittura delle musiche per il film Gli occhi di un altro o per lo spettacolo L’amore all’inferno, andato in scena presso il Teatro Massimo per la Settimana della Cultura.

La prefazione di Marco Betta