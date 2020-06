In manette un 18enne e un 22enne

PALERMO – I carabinieri del nucleo radiomobile di Palermo hanno arrestato tre giovani accusati del furto di una bici elettrica in via Pagano. I tre palermitani di 18 e 22 anni sono stati bloccati dai militari. La bici è stata consegnata alla proprietaria, mentre i presunti ladri sono stati portati ai domiciliari in attesa di convalida. (ANSA)