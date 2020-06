PALERMO – Dalla zona della Marinella a Borgo Nuovo. Controlli a tutto spiano sul fronte dell’abusivismo commerciale a Palermo, in azione i carabinieri e la polizia municipale che hanno individuato due attività irregolari.

Nel primo caso si tratta di una rivendita ambulante di articoli da spiaggia: sedie, ombrelloni, teli da mare e oggetti gonfiabili, erano stati collocati su un’area di 75 metri quadrati, senza alcuna autorizzazione. Il sequestro è scattato sia per la merce che per l’auto in cui veniva depositata, che era senza assicurazione.

La donna che aveva abusivamente avviato la vendita, una 27enne palermitana, è stata denunciata. Così come il titolare di un minmarket in via Erice, trovato sprovvisto della Scia che aurorizza l’apertura dell’attività e della licenza per la vendita di alimenti e alcolici. Per lui è scattata una maxi multa da 10 mila euro.