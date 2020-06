SIRACUSA – Gli agenti del commissariato di Lentini hanno arrestato una donna di 29 anni, incensurata.

Durante un controllo in strada è stata trovata in possesso di 7,5 grammi di cocaina, già suddivisa in 6 dosi.

Gli agenti hanno effettuato una perquisizione nell’abitazione trovando 170 grammi di cocaina, nascosti all’interno di un comodino della camera da letto.

La droga, secondo la polizia, avrebbe fruttato una somma superiore ai 25 mila euro. La 29enne è stata messa agli arresti domiciliari. (ANSA).