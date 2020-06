I numeri dei contagi da Coronavirus in Sicilia si mantengono fortunatamente bassi.

Si registra un nuovo contagio, ma a fronte dei 2.348 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore (204.184 dall’inizio dell’epidemia). I ricoverati con sintomi sono 24 (+2 rispetto a ieri) dei quali 4 in terapia intensiva (stabile il dato rispetto a ieri). Sono 106 le persone (+1), gli attualmente positivi sono 130 persone (+1). Stabili (2.666) i guariti e nessun nuovo decesso. In totale i deceduti dall’inizio sono 281. Il numero delle vittime rimane di 281 (

