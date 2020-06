PALERMO – Le Eolie si cominciano a movimentare di turisti. Potenziati i collegamenti marittimi da e per le sette isole. Da oggi con partenza alle 14,30 riprenderanno i collegamenti della Snav da Napoli. Da Lipari ripartirà domani alle 7,10. Dal 10 luglio collegamento anche da Sapri con l’aliscafo della Alicost. Alle Eolie il sindaco Marco Giorgianni e gli operatori turistici hanno richiesto alla Regione la ripresa del collegamento con aliscafo della Liberty Lines da Reggio Calabria e Messina e un ulteriore potenziamento delle corse della Siremar da Napoli.



È tutta la Sicilia che prova a ripartire. A Sciacca ha riapertoil “Verdura Golf & Spa Resort”, insediamento turistico alberghiero di lusso di proprietà del gruppo britannico “Rocco Forte Hotels”. Una ripartenza che arriva con 4 mesi di ritardo rispetto alla programmazione fatta prima dell’emergenza coronavirus.

Sono già state occupate 73 delle 210 suite della struttura. Sir Rocco Forte in persona ha voluto partecipare alla ripresa dell’attività. “Finalmente ripartiamo – ha detto il magnate degli hotel di lusso rivolgendosi al personale – E’ stato un periodo terribile per il nostro gruppo, dobbiamo ancora attendere un po’ affinché vi sia la giusta ripresa. Dalla seconda metà di luglio arriveranno tanti clienti, inglesi e tedeschi soprattutto, ma anche italiani”.

Al resort di contrada Verdura lavorano oltre 100 stagionali, categoria che, in questo periodo di lockdown, non è stata sostenuta da alcun ammortizzatore sociale. E così, è stato lo stesso Rocco Forte a riconoscere loro, nel periodo marzo-maggio, un buono spesa di 600 euro mensili ciascuno. Ai dipendenti con contratto a tempo indeterminato, l’imprenditore ha compensato la parte di stipendio non coperta dalla cassa integrazione.

La Sicilia punta sul mare e sulla cultura. Riaprono a partire da oggi i beni Culturali di Sambuca di Sicilia e il Museo Pietro Griffo di Agrigento. Palazzo Panitteri e l’area archeologica di Monte Adranone a Sambuca di Sicilia. Palazzo Panitteri sarà aperto gratuitamente tutti i giorni dalle 9 alle 19 con visite della durata di 30 minuti e un massimo accesso orario 20 persone. L’Area archeologica di monte Adranone – sempre a Sambuca di Sicilia – sarà aperta tutti i giorni dalle 9 alle 19 e una durata visita di 1 ora e 30 minuti con un accesso massimo orario di 50 persone. Anche in questo caso con ingresso gratuito.

Da oggi riapre anche il Museo archeologico regionale Pietro Griffo di Agrigento con ingresso a pagamento. “Con Sambuca di Sicilia e con il Museo Archeologico Pietro Griffo di Agrigento – dice l’assessore dei Beni culturali e dell’identità Siciliana Alberto Samonà- va completandosi sempre più l’offerta culturale della Sicilia. L’emergenza Covid e la lunga chiusura hanno molto stressato le strutture che stanno rimettendosi in sesto per ospitare al meglio e in sicurezza quanti vorranno conoscere la Sicilia attraverso i percorsi meno battuti e che forse, proprio per questo, riescono ancora a trasmettere l’immagine di una Sicilia connotata da una bellezza meno sfacciata, più intima e ancora profondamente autentica”.

Riapre anche il museo regionale interdisciplinare di Messina che ospita l’importante collezione che include opere di Antonello da Messina e Michelangelo Merisi da Caravaggio, solo per citare le più prestigiose. La riapertura al pubblico è segnata anche dall’avvio di attività che rafforzano l’importanza e la centralità del museo e della politica territoriale dei beni culturali nella città e, per estensione, nell’Isola. Non si tratterà di una semplice riapertura dei cancelli, infatti, ma dell’avvio di una stagione di attività ed eventi che fino alla fine di agosto interesseranno sia le sale espositive che gli spazi esterni del complesso museale.