GIARDINI-NAXOS – Giuseppe D’Amico, 19 anni, è morto la scorsa notte in un incidente stradale con il suo scooter sulla strada statale 114 all’altezza dell’incrocio con via Naxos, a Giardini Naxos (Me).

Il giovane era a bordo di uno scooter Piaggio Beverly e si è scontrato con un’auto. D’Amico è morto sul colpo una giovane, che era con lui e ora è in prognosi riservata. La ragazza ha riportato molte fratture e lesioni ed è stata operata.