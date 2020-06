PALERMO – C’è il via libera alla vendita da asporto degli alcolici dopo le 24, a condizione che non siano contenuti in bottiglie o altri contenitori di vetro. L’amministrazione ha ritenuto opportuno fare chiarezza sul punto 4 dell’ordinanza già in vigore in materia di vendita di alcolici e superalcolici in ore serali e notturne, al fine di prevenire situazioni di aggregazione ed il disturbo della quiete e del riposo.

“Si è reputato opportuno chiarire il punto – fa sapere l’amministrazione in una nota – per evitare interpretazioni ed applicazioni contraddittorie. La precisazione consiste nel rendere esplicito che dalle ore 24 gli esercenti, oltre che vendere e somministrare in loco, possono anche vendere per asporto ma non in contenitori di vetro o bottiglie. Ciò è valido solo per gli esercenti di ‘vendita e somminsitrazione’ e sempre fino all’1,30, con chiusura dei locali alle 2″.