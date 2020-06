MONREALE (PALERMO) – Paura stamattina a Monreale, nel Palermitano, per un incendio divampato tra la linea ferrata e il canneto, nei pressi del parcheggio di piazzale Florio.

Le fiamme si sono diffuse nel giro di pochi minuti e hanno raggiunto i mezzi all’interno dell’area di una ditta di autodemolizioni, di proprietà di L.G, un 28enne incensurato. Un’alta nube di fumo nero, visibile da diverse zone della cittadina normanna, ha fatto scattare l’allarme: sul posto sono arrivati i carabinieri e i vigili del fuoco.

Due squadre del comando provinciale sono entrate in azione per domare le fiamme. I mezzi sono stati totalmente divorati dalle fiamme, ma non si registrano feriti. Le indagini per accertare le cause del rogo sono in corso.