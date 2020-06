La band inglese ha messo in guardia Donald Trump che se continuerà ad usare i loro pezzi nei suoi eventi elettorali rischierà azioni legali. Il presidente americano ha utilizzato la celebre ‘You Can’t Always Get What You Want’ come colonna sonora del suo ultimo comizio a Tulsa, in Oklahoma. Il brano era già stato suonato durante la campagna per le elezioni del 2016 e già allora la band inglese aveva chiarito in un tweet che ‘I Rolling Stones non sostengono Trump’.