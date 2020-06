Ecco come sono stati trovati i nidi

PALERMO – Sono stati scoperti dal Wwf Sicilia occidentale due nidi di Caretta-Caretta nel Golfo di Castellammare. Non si era mai verificato prima: “Non ci aspettavamo di trovarne due nel giro di una settimana, ma ringraziamola gente del posto che è riuscita a riconoscere i segnali della presenza dei nidi”, dicono i volontari del wwf Sicilia occidentale. “Siamo andati e il riscontro è stato positivo: secondo nido accertato nel golfo di Castellammare, ad una settimana esatta dal primo di Alcamo marina. Grazie a Viviana Satta e Giuseppe D’Asaro – dicono – per averci immediatamente avvisati. Con loro abbiamo messo in sicurezza il nido recintandolo, e avvisando le autorità competenti, la Guardia Costiera e il Comune di Trappeto”.

GUARDA IL VIDEO