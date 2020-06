3bmeteo.com comunica le previsioni del tempo sull’Italia per la giornata di oggi. Al Nord ampio soleggiamento in pianura; nuvolosità irregolare sulla fascia alpina con possibilità di rovesci e locali temporali serali. Temperature in rialzo, massime tra 29 e 34. Al Centro domenica prettamente estiva: cieli sereni su coste e pianure, più nubi e locali acquazzoni diurni a ridosso dell’Appennino. Temperature in lieve rialzo, massime tra 29 e 34. Al Sud tempo stabile e soleggiato sotto l’anticiclone subtropicale, salvo sparuti annuvolamenti diurni sui rilievi. Temperature stabili, massime tra 28 e 33.

Per la giornata di domani: al Nord ancora rovesci e temporali su Alpi e Prealpi, in estensione al Triveneto; a tratti nuvoloso in Liguria, meglio a Sud del Po. Temperature stazionarie, massime tra 29 e 34. Al Centro prosegue la fase stabile e soleggiata su tutte le regioni, salvo i consueti annuvolamenti pomeridiani nell’entroterra appenninico. Temperature stazionarie, massime tra 29 e 34. Al Sud l’anticiclone rinnova ovunque condizioni meteorologiche improntate al bel tempo e al caldo estivo. Temperature in lieve rialzo, massime tra 29 e 34.