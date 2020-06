Gli Stati Uniti hanno superato i 2,5 milioni di casi di contagio da coronavirus. Secondo la Johns Hopkins University le vittime sono 125.434. Esplode la pandemia in In Brasile, dove si contano oltre 38.000 nuovi casi e 1.109 morti nelle ultime 24 ore. Il Paese sudamericano conta al momento un totale di 1.313.667 di casi confermato e 57.070 vittime ed è il secondo al mondo per numero di morti e per numero di contagi, dopo gli Usa. E in tutta l’America Latina i nuovi casi sono stati più di 63mila, per un totale di 2,42 milioni. La Colombia (+4.149) supera la Cina per numero complessivo di infettati, ora a 88.591.