ISOLA DELLE FEMMINE (PALERMO) – Momenti di paura ieri pomeriggio alla stazione ferroviaria di Isola delle Femmine. Un uomo di 65 anni, per motivi ancora da accertare, si è sdraiato sui binari scatenando il panico.

Ad intervenire tempestivamente è stato un giovane che, dopo essersi avvicinato all’uomo è riuscito a farlo desistere, accompagnandolo subito dopo su una panchina.

A quel punto il ragazzo ha chiamato i carabinieri e i sanitari del 118, che al loro arrivo, però, non l’hanno trovato sul posto. L’uomo è invece stato soccorso e trasportato in ospedale. Nessuna traccia dell’eroe ‘anonimo’, che lo ha messo in salvo. Il traffico ferroviario non ha subito rallentamenti.