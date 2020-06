PALERMO – La Polizia di Stato ha arrestato Antonino Russo, 37 anni, accusato di avere tentato di rubare due autovetture. A bloccarlo è stato il poliziotto che si trova nel corpo di guardia del commissariato Oreto nei pressi di via Roma. L’uomo, infatti, ha cercato di rubare nelle auto in sosta nei pressi di via Malta la stradina che costeggia il commissariato controllata con un sistema di videosorveglianza. I movimenti di Russo non sono passati inosservati all’agente di turno di notte che ha messo in sicurezza il commissariato ed è uscito a intervenire aiutato da alcuni suoi colleghi delle volanti arrivati in zona. Il giudice ha convalidato l’arresto. (ANSA)