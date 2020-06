Vittoria De Paoli, 14 anni, attrice, ha perso la vita in un tragico incidente stradale. Aveva recitato nella sua prima fiction quando aveva soltanto 10 anni ed era considerata una ‘baby star’. Amava recitare e da grande avrebbe voluto continuare a fare l’attrice. Studiava canto e danza, oltre che recitazione.

L’incidente stradale che non le ha lasciato scampo si è verificato la scorsa notte quando era stata accompagnata dalla madre a una festa di amici. Poi un giro in Vespa con un amico di 16 anni, che ha perso il controllo del mezzo. Un impatto terribile.Il ragazzo è ora ricoverato all’ospedale in gravissime condizioni. De Paoli viveva a Maser, in provincia di Treviso e nel 2016 aveva recitato anche nella fiction ‘Di padre in figlia’, andata in onda su Rai1, al fianco di Cristiana Capotondi, Alessio Boni e Stefania Rocca. Le indagini sono affidate ai carabinieri di Vittorio Veneto.