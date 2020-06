Aci Castello – Il consigliere comunale Salvo Tosto, già vicepresidente del Consiglio Comunale di Aci Castello (2014), primo degli eletti nel 2019 (576 voti) con la lista civica “Ezia Carbone Sindaco”, ufficializza il suo passaggio in Fratelli d’Italia. “A un anno e mezzo dalle elezioni – annuncia il consigliere Salvo Tosto – ho deciso di aderire a Fratelli d’Italia in quanto ritengo che sia un partito serio che ogni giorno attesta il vigoroso impegno dei suoi rappresentanti.

I risultati, in termini di crescita, sono palesi e sotto gli occhi di tutti”, precisa. “È una scelta ponderata da profonda riflessione maturata pari passo alla stima crescente verso la leader nazionale, Giorgia Meloni, di cui apprezzo la coerenza e la determinazione. In questo periodo – ammette il consigliere – ho avuto modo di approfondire le mie conoscenze con i dirigenti regionali e provinciali di Fratelli d’Italia, persone valide e competenti che dimostrano la loro incessante voglia di fare quotidianamente, dalle grandi imprese alle piccole cose. Ecco perché è nata sin da subito una forte intesa, presupposto fondamentale che si pone alla base di una politica costruttiva per il bene dei nostri concittadini e del nostro territorio”.

“Determinante per questa scelta – precisa il consigliere Tosto – è stata la vicinanza dell’on. Gaetano Galvagno che apprezzo oltremodo per la sua competenza, per la sua preparazione, per il suo instancabile impegno, ma soprattutto perché nei momenti più difficili e più impegnativi, anche per quanto riguarda la comunità castellese, mi ha sostenuto concretamente in diverse battaglie, dal collegamento AMT ai Cantieri di Lavoro e di servizio, concessioni demaniali, e tante altre. Ringrazio inoltre il coordinatore regionale Salvo Pogliese, il coordinatore provinciale Alberto Cardillo e Marco Calì, responsabile comunale di Fratelli d’Italia, per avermi accolto in squadra”, aggiunge Tosto. “Continuerò a mantenere comunque fede al mio elettorato – rassicura il consigliere Tosto – restando all’opposizione e tenendo saldo il gruppo con il consigliere Massimo Papalia. Questo passaggio rappresenta piuttosto un incentivo in più affinché anche le mie proposte con quelle di Fratelli d’Italia possano trovare una sinergia per il bene della nostra comunità e del Comune di Aci Castello”.

«Il consigliere Salvo Tosto rappresenta per Fratelli d’Italia un valore aggiunto che arricchisce la rosa dei nostri rappresentanti nelle Istituzioni», commenta l’on. Gaetano Galvagno. “La sua forte tempra e il collegamento diretto con il territorio lo hanno sempre contraddistinto. Perciò siamo fieri della sua scelta e orgogliosi di potere contare sulla sua collaborazione con il gruppo dirigente di Fratelli d’Italia”.