PALERMO – Riprende a Palermo la campagna di Arcigay e Anlaids per l’informazione, la prevenzione e l’offerta di test rapidi per Hiv, Hvc e sifilide. Agnese Ciulla sarà la testimonial dell’iniziativa che si svolgerà dalle 18 alle 21 nella sede di Arcigay. Per il presidente dell’Anlaids, l’infettivologo Tullio Prestileo, “la lotta all’Aids è stata dimenticata, non c’è vaccino e le uniche strategie di prevenzione sono rappresentate dall’uso del preservativo e dalla terapia antiretrovirale che azzera la presenza del virus nel sangue, rendendo le persone con Hiv non contagiose. L’evidenza scientifica è ben consolidata ma colpevolmente dimenticata o trascurata”. (ANSA).