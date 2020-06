Non arriveremo mai, per carità, a rubare il linguaggio decisamente eccessivo, una miniera per la comicità di Crozza, usato dal vulcanico governatore della Campania per (s)qualificare il condottiero di Pontida Matteo Salvini. Tutte espressioni, chiamiamoli pure insulti, per quel che ci riguarda inaccettabili anche nell’ambito di un confronto politico acceso, sparate a raffica in un video di pochi minuti dal presidente campano Vincenzo De Luca. Ciò premesso, però, è davvero difficile digerire le continue provocazioni alla comune intelligenza perpetrate dal capo della Lega, probabilmente in affanno nel tentativo di recuperare terreno elettorale, pestando e ripestando l’intruglio razzista di cui va matto, aggiornato in versione Covid-19, da propinare al cittadino giustamente spaventato da un virus tuttora pericolosamente circolante e reduce da lunghi arresti domiciliari. Appena è saltata fuori la notizia dei 28 casi positivi – comunque da accertare in modo più approfondito – sulla nave scelta dal governo per la quarantena dei migranti salvati in mare il Capitano, in verità sempre più “sgallonato” osservando i sondaggi, non ha perso tempo non solo ad attaccare il governo – e ci sta – ma a scagliarsi ancora una volta verso i suoi bersagli preferiti. Uomini, donne e bambini che non hanno soltanto il torto di avere la pelle nera ma anche, e forse soprattutto, il torto di non essere del Nord Italia, possibilmente lombardi o veneti. Sì, perché il Nostro se l’è presa pure con i bulgari di Mondragone (nel Casertano) risultati positivi, braccianti agricoli che di nero conoscono solo il lavoro nei campi da sfruttati e sotto i caporali; se l’è presa con i napoletani, che neri non sono e italiani per giunta, per l’incauta festa dei tifosi partenopei a suggello della conquista della Coppa Italia. L’accusa del seguace di Alberto da Giussano, appresa la notizia dei 28 positivi sulla nave “Moby Zaza”, è quella rivolta al governo di mettere a rischio la salute degli italiani. Anzi, è il caso di riportare quasi per intero le dichiarazioni del segretario del Carroccio: “Porti spalancati, navi da crociera per ospitare gli immigrati, decine di clandestini col Covid-19, sanatoria da catastrofe e Taser per le forze dell’ordine dimenticato: il governo perde tempo per cambiare i decreti sicurezza…mette in pericolo l’Italia e gli italiani”. Ecco, lo dice lui: “Il governo mette in pericolo la salute degli italiani”. Lui, che non ha detto una parola quando è avvenuta la catastrofe sanitaria nella regione più ricca d’Italia guidata dalla Lega. Lui, che è rimasto in silenzio quando all’inizio della Fase2 è scoppiato il finimondo nelle zone della movida di Lombardia e Veneto. Lui, che ha pensato bene di organizzare il 2 giugno, festa nazionale di tutti gli italiani, una manifestazione a Roma delle opposizioni, insieme ai recalcitranti alleati di FdI e di FI, creando un enorme assembramento di gente senza mascherina e, in qualche caso, in vena di insultare il Capo dello Stato. Lui, che non perde occasione nei suoi giri per il Paese di “stringersi a coorte” con i suoi fan per selfie e foto di gruppo, in violazione delle regole sulle distanze, evidentemente pronti secondo il reale significato dell’esortazione contenuta nel nostro Inno a lottare uniti e compatti (fin troppo) per cacciare lo straniero.

E’ inutile, non riusciamo a essere intellettualmente onesti quando trattiamo il dramma dei migranti. Nel bene e nel male non riusciamo proprio a trattarli da esseri umani, come un problema – perché il tema degli sbarchi soprattutto adesso tale è, ipocrita negarlo – che va affrontato con gli strumenti dei diritti e del diritto, delle precauzioni sanitarie uguali per bianchi e neri, settentrionali e meridionali, della cooperazione europea e tra Stati, degli aiuti lì dove è negata la sopravvivenza, la libertà e la pace. Non ci riusciamo, però riusciamo a far finta di dimenticare una verità ormai accertata, e cioè che il coronavirus l’abbiamo portato noi a loro in Africa, non il contrario.