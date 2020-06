CATANIA – Liquami in strada. Acque nere, odori nauseanti e, per di più, le temperature estive che continuano a salire rendendo l’aria ancora più irrespirabile.

Accade a Librino, precisamente al viale Moncada 16 e 17 dove, da venerdì scorso, le acque nere della fognatura hanno invaso la strada e i piani terra di alcuni palazzi, causando anche il blocco degli ascensori in alcuni casi. Come denunciano l’ex presidente del consiglio di quartiere, Lorenzo Leone, oggi consigliere dello stesso municipio, e Paolo Cavallaro, residente proprio in uno dei palazzoni del viale Moncada.

“È un’indecenza – tuona Cavallaro. L’acqua putrida ci impedisce anche di accedere alle nostre case senza dover attraversare i rivoli di fognatura. Una tragedia che diventa più grande per gli anziani e per i disabili”.

Una situazione critica, già segnalata dal consiglio del primo municipio. “Venerdì abbiamo fatto la segnalazione – afferma Leone. Ma questi disagi vanno avanti almeno da due settimane. In un tratto, nei pressi della Chiesa di santa Chiara, i cittadini si sono autotassati e hanno pagato la ditta per l’espurgo, ma è l’amministrazione che deve intervenire”.