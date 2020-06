Il Tribunale del riesame di Palermo, presieduto da Simona Di Maida, ha scarcerato Giuseppe Carella, 50 anni. Era arrestato il 4 giugno nel blitz della Squadra mobile contro il clan del mandamento della Noce.

L’avvocato Tommaso De Lisi

Non si conoscono ancora le motivazione con cui i giudici hanno accolto il ricorso dell’avvocato Tommaso De Lisi. Secondo l’accusa, Carella sarebbe stato una sorta di alter ego, in ambito economico-finanziario, del boss Giovanni Nicoletti, deceduto alcuni mesi fa. In particolare, nel settore dell’edilizia dove si sarebbe fatto largo grazie all’appoggio della mafia.

Il Tribunale del Riesame ha annullato l’ordinanza di custodia cautelare in carcere.