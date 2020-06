ACIREALE – Presentato ieri in Corso Umberto ad Acireale il nuovo coordinamento comunale di Forza Italia. Il commissario provinciale Marco Falcone ha affidato il ruolo di coordinatore cittadino ad Alfio Catalano e quello di vice a Mariangela Pappalardo. Formalizzata anche l’adesione al partito del consigliere comunale Francesco D’Ambra. Hanno preso parte all’iniziativa anche il deputato Ars Alfio Papale, il vicecommissario Massimo Pesce, i dirigenti provinciali Pippo Torrisi, Elio Tagliaferro, Antonio Villardita, Benedetto Torrisi e il coordinatore di FI Giovani Catania Lorenzo Ceglie.

“Stiamo lavorando – ha dichiarato il commissario provinciale Marco Falcone – per creare, in tutta la provincia di Catania, una grande squadra liberale e popolare al servizio della buona politica. In questo senso, la ricostituzione di Forza Italia anche ad Acireale segna un passaggio molto importante per la crescita del partito sul territorio. Siamo impegnati a dare risposte ai cittadini in maniera concreta, come nel caso dell’avvio dell’iter per la costruzione della Fermata ferroviaria Cappuccini, cui Forza Italia ha lavorato nella veste di componente fondamentale del Governo regionale del presidente Nello Musumeci. A breve il progetto sarà presentato – ha concluso Falcone – e confidiamo di far partire i lavori entro fine anno”.