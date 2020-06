Acireale, riapre la chiesa danneggiata dal terremoto

ACIREALE – Riaprirà al culto giovedì prossimo 2 luglio con una Messa officiata dal Vescovo di Acireale Mons. Antonino Raspanti la chiesa della frazione Fiandaca di Acireale (Catania), danneggiata dal Sisma di Santo Stefano del 2018. L’appuntamento è per le 19. A renderlo noto è la Diocesi di Acireale, che in una nota definisce la riapertura “un ulteriore segno di speranza in uno dei centri maggiormente colpiti dal terremoto”. “La comunità – continua la nota – si riappropria della propria chiesa, dedicata a Santa Maria delle Grazie, ristrutturata con le offerte delle Diocesi siciliane raccolte in occasione della giornata a favore delle comunità colpite dal sisma”. Il costo totale del rifacimento della chiesa ammonta a circa 40.000 euro”. La chiesa, costruita agli inizi del XIX secolo, nel tempo ha subito più volte le conseguenze di terremoti. Fu danneggiata nel 1864, 1879 e nel 1894 e fu restaurata nel 1904. Altri terremoti nel 1908, 1914 e 1984. La chiesa fu poi riaperta nel 1995. (ANSA).