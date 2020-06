AGRIGENTO – Evacuazione medica per uno degli immigrati salvati, in acque libiche, nei giorni scorsi, dalla Ocean Viking. L’uomo non stava bene e, stanotte, è stato trasferito su una motovedetta della Guardia costiera italiana. Il soccorso è avvenuto in acque internazionali, al largo di Lampedusa. (Agrigento). A bordo sono rimaste 117 persone. “Hanno bisogno di essere sbarcate con urgenza” , lanciano l’appello dalla ong Sos Mediterranee.

