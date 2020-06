La Cina approva la legge sulla sicurezza nazionale tarata per

Hong Kong. La mossa ha causato la dura opposizione di Usa, Ue e

Gran Bretagna ed è vista come una stretta all’ampia autonomia di

Hong Kong prevista al momento del passaggio della città dalla

sovranità di Londra a quella di Pechino. La legge “segna la fine

della Hong Kong che il mondo conosceva. Con poteri spazzati via

e una legge indefinita, la città diventerà uno stato di polizia

segreta”, ha scritto su Twitter l’attivista pro-democrazia

Joshua Wong. E Demosisto, il partito proprio co-fondato da Wong,

si scioglie. L’Ue: “Deploriamo la decisione. Mina seriamente

autonomia e sistema giudiziario”. (S.N.)