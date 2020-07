PALERMO – Torna a piede libero Antonino Maniscalco, finito in manette nel blitz “All in” della guardia di finanza. Il Tribunale del Riesame, presieduto da Antonia Pappalardo, ha accolto la richiesta dell’avvocato Michele Giovinco e ha annullato l’ordinanza del gip. Maniscalco, 26 anni, era stato arrestato lo scorso 8 giugno durante l’operazione che ha fatto scattare cinque custodie cautelari in carcere e per lui e altre due persone i domiciliari.

L’inchiesta della Direzione distrettuale antimafia e del Gico del Nucleo di polizia economico-finanziaria di Palermo ha confermato come Cosa nostra accumula denaro col business dei centri scommesse, smantellando una sorta di ‘livello superiore’.

Come le indagini hanno accertato, Cosa Nostra ha ottenuto dallo Stato le concessioni per aprire agenzie che hanno raccolto scommesse per cento milioni di euro.