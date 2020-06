PALERMO – “Invierò una mail ad Alfonso Bonafede, Ministro della Giustizia e al direttore del DAP, rappresentando le doglianze degli avvocati penalisti palermitani costretti a sopportare il caldo asfissiante durante le attese”. Lo scrive in una nota l’avvocato penalista Stefano Santoro, Responsabile del Dipartimento Giustizia della Lega in Sicilia, che aggiunge: “Presso la sala avvocati della struttura carceraria, prima di effettuare i colloqui con i propri assistiti, oggi si registrava una temperatura superiore ai 32 °C. Temperature destinate a salire. L’impianto di climatizzazione della sala per gli avvocati del carcere Pagliarelli è rotto da tempo e chiederò al Ministro Bonafede, che è anche avvocato, se ritiene dignitoso che gli avvocati palermitani versino in una siffatta situazione ”.