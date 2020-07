L'uomo viaggiava da solo nella sua Fiat Panda. Un altro grave incidente in via Messina Marine

PALERMO – E’ arrivato in condizioni critiche all’ospedale Civico ed è deceduto poco dopo. Si tratta di Giuseppe Marino, 71 anni, morto in seguito a un incidente avvenuto nella tarda mattinata in contrada San Michele ad Altavilla Milicia, nel Palermitano. L’uomo si trovava a bordo della sua Fiat Panda quando ha improvvisamente perso il controllo del mezzo ed è finito contro un muro di cinta. L’impatto si è rivelato violentissimo, al punto da rendere necessario l’intervento dei vigili del fuoco, che lo hanno estratto dalle lamiere.

Poi la corsa disperata in ospedale, ma per l’anziano, tornato da alcuni anni in Sicilia dagli Stati Uniti dove aveva lavorato, non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono arrivati gli agenti della polizia municipale per effettuare i rilievi e ricostruire con esattezza la dinamica dell’incidente, non è escluso che Marino abbia perso il controllo del mezzo in seguito a un malore. In città un altro grave scontro si è verificato nella notte in via Messina Marine.

L’incidente è avvenuto all’altezza del civico 243, sono rimasti coinvolti un’auto e uno scooter su cui viaggiava un trentenne. Quest’ultimo ha riportato ferite molto gravi ed è stato trasportato all’ospedale Buccheri La Ferla con codice rosso, dove è stato ricoverato con prognosi riservata. Le indagini dell’Infortunistica della polizia municipale per ricostruire la dinamica.