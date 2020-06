ROMA – Dopo l’emergenza sanitaria oltre il 90% delle librerie italiane

ha segnalato un peggioramento dell’andamento economico della

propria attività a causa dello scoppio della pandemia e oltre

l’84% è in difficoltà nel riuscire a fare fronte al proprio

fabbisogno finanziario come pagare i propri dipendenti,

provvedere a bollette e affitti, sostenere gli oneri

contributivi e fiscali. A lanciare l’allarme è il primo

Osservatorio Ali Confcommercio sulle librerie in Italia. (S.N.)