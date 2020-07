Il Catania vince in rimonta sulla coriacea Virtus Francavilla ed accede al

turno successivo dei play-off promozione. Malgrado le problematiche

societarie, col futuro rossazzurro il bilico in attesa della possibile cessione del club, la formazione guidata da Cristiano Lucarelli ha reagito alla grande,

rimediando all’iniziale doppio svantaggio. Perez prima e Vazquez poi, infatti, sembravano aver chiuso i conti per gli ospiti dopo appena 20 ma i padroni di casa hanno sciorinato una convinta reazione, alimentata dall’intuizione di Biondi che ha quasi subito accorciato le distanze ribadendo in rete da due passi.

La Virtus Francavilla ha, comunque, chiuso il primo tempo in vantaggio ma, ad inizio ripresa, Curcio ha sbattuto in rete il pallone del pareggio trasformando un penalty assegnato per un tocco di mani di Delvino sulla bella imbucata di un vivace Capanni per l’accorrente Biondi. A complicare le cose per gli ospiti è, poi, arrivata l’espulsione di Vazquez per doppia ammonizione, dopo una simulazione dell’attaccante in maglia gialla in area etnea. Curcio ha colpito il palo esterno con una stoccata dal limite e, nel finale, Pinto ha chiuso definitivamente i conti con un’azione personale conclusa col gol del definitivo 3-2. Alla fine, grande gioia nel team rossazzurro con Lucarelli ed i suoi che sono andati a festeggiare comunque sotto le Curve… immaginando l’esultanza dei propri tifosi invece assenti per le restrizioni da pandemia. Adesso… la palla passa ad altro. La squadra, malgrado il mancato pagamento degli emolumenti, ha onorato la maglia al di là del passaggio del turno. E questa è forse la soddisfazione migliore per i sostenitori rossazzurri in attesa che si diradino le nubi sul futuro della matricola 11700.

CATANIA – VIRTUS FRANCAVILLA 3 – 2



CATANIA (4-2-3-1) – Martinez, Calapai, Mbende, Silvestri,

Pinto, Salandria, Vicente (dal 25°s.t. Welbeck), Capanni (dal

25°s.t. Barisic), Curcio (dal 38°s.t. Biagianti), Biondi (dal 31°s.t.

Mazzarani), Curiale (k) (dal 31°s.t. Beleck).

A disposizione: Furlan, Noce, Pino, Saporetti, Panebianco, Dall’Oglio,

Manneh.

Allenatore: Cristiano Lucarelli.

VIRTUS FRANCAVILLA (3-5-2) – Poluzzi, Delvino, Marino

(k) (dal 24°s.t. Castorani), Caporale, Di Cosmo (dal 36°s.t. Setola)

, Risolo (dal 17°s.t. Marozzi), Zenuni, Mastropietro (dal 36°s.t.

Ekuban), Nunzella (dal 24°s.t. Gallo), Perez, Vazquez.

A disposizione: Costa, Sparandeo, Sarcinella, Pambianchi.

Allenatore: Bruno Trocini.



Arbitro: Matteo Marchetti di Ostia Lido.

Assistenti: Gaetano Massara (Reggio Calabria) e Marco Della Croce

(Rimini).

Quarto Uomo: Federico Longo (Paola).

Reti: 11°p.t. Perez (VF); 20°p.t. Vazquez (VF); 25°p.t. Biondi (CT);

10°s.t. Curcio (CT) su rigore; 46°s.t. Pinto (CT).

Ammoniti: Pinto (CT); Vazquez (VF); Welbeck CT).

Espulsi: Vazquez (VF) al 20°s.t.

primo tempo (2-2)



4° tiro a lato di Curcio;

6° sul cross basso di Capanni, deviazione con il tacco di Curiale e pallone che esce di poco;

9° tiraccio di Zenuni che finisce abbondantemente a lato;

11° Virtus Francavilla in vantaggio: Vazquez vola via sulla destra e mette in

mezzo per Perez abile ad indirizzare il pallone nell’angolino basso: 0-1 !

14° Curiale non aggancia da due passi sul cross di Calapai!

20° raddoppio della Virtus Francavilla: sul cross dalla bandierina, Vazquez

devia di testa in perfetta solitudine e firma lo 0-2 !

22° diagonale di Curcio che si perde di poco a lato;

22°,30 time-out ;

25° il Catania accorcia le distanze: sullo spiovente dal corner battuto da Pinto, Biondi spedisce in gol: 1-2 !

32° la Virtus Francavilla reclama il penalty per un presunto intervento falloso di Curiale su Vazquez: l’arbitro lascia proseguire;

38° punizione dalla distanza calciata centralmente da Vicente;

39° Poluzzi blocca in presa alta la conclusione dal limine di Capanni;

42° si spengono i riflettori del “Massimino”. Partita sospesa!

Dopo quasi 10 minuti, la partita riprende grazie alla riaccensione dei fari

artificiali;

44° sul cross di Pinto, Di Cosmo –in scivolata- accompagna il pallone fuori col braccio ma l’arbitro non concede il penalty ai rossazzurri!

45° concessi 2 minuti di recupero;

47° il primo tempo finisce con gli ospiti in vantaggio e, al momento, qualificati.

secondo tempo (3-2)



8° gran botta di Curcio respinta d’istinto da Poluzzi; poi… Curiale, da posizione decentrata, manca il bersaglio,

9° rigore per il Catania causato dal tocco di mani di Delvino sull’imbucata di Capanni per Biondi! Inutili le proteste ospiti.

10° dal dischetto, Curcio spiazza Poluzzi e forma il 2-2 !

15° sul cross dalla bandierina, tiro a botta sicura di Curcio che incoccia sul palo esterno;

16° Curcio tira a lato sull’assist ravvicinato di Curiale;

17° sostituzione nella Virtus Francavilla: Marozzi subentra a Risolo;

18° splendida azione personale di Biondi che supera un paio di avversari ma calcia fuori!

20° Vazquez si tuffa in area rossazzurra: seconda ammonizione e cartellino rosso.

Ospiti in inferiorità numerica!

23° time-out;

24° sostituzioni: nella Virtus Francavilla, Castorani e Gallo rilevano Marino e Nunzella;

25° nel Catania, Welbeck e Barisic sostituiscono Vicente e Capanni;

28° punizione dal limite calciata da Zenuni col pallone che s’infrange contro la barriera rossazzurra;

31° nel Catania, Mazzarani e Beleck subentrano a Biondi e Curiale;

36° nella Virtus Francavilla, Ekuban e Setola prendono il posto di Mastropietro e Di Cosmo;

38° nel Catania, Biagianti rileva Curcio;

44° concessi 5 minuti di recupero;

47° gran gol di Pinto che, al culmine di un’azione personale, dribbla tutti e deposita il pallone in rete: 3-2 !

50° finisce con la vittoria in rimonta dei rossazzurri che superano il primo turno play-off promozione. Domani si conoscerà il prossimo avversario da affrontare domenica prossima 5 luglio: contro la Ternana, a Terni, nel caso quest’ultima si qualifichi battendo domani l’Avellino. In caso contrario, i rossazzurri affronteranno il Catanzaro al “Massimino”.