L’Europa riapre e l’Italia si cautela, mantenendo la quarantena, con la linea della prudenza per il Coronavirus, tenuta salda dal ministro della Salute, Roberto Speranza. Saranno mantenuti l’isolamento fiduciario e la sorveglianza sanitaria per tutti i cittadini provenienti dai paesi extra Schengen. La misura sarà applicata anche ai cittadini dei 15 Paesi individuati dall’Ue nella “lista verde”, da e per i quali ci si può muovere liberamente da domani”, come spiega l’ordinanza del ministero della Salute.

I paesi che l’Europa ha inserito nella lista verde sono Algeria, Australia, Canada, Georgia, Giappone, Montenegro, Marocco, Nuova Zelanda, Ruanda, Serbia, Corea del Sud, Tailandia, Tunisia e Uruguay. A questo elenco si aggiunge la Cina, inserita in fondo alla lista con un asterisco. Come dire: si vedrà e solo con la reciprocità garantita.