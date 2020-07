Sergio Mattina era finito nel mirino il 7 giugno. Le indagini dei carabinieri sono ancora in corso

PALERMO – E’ deceduto nel pomeriggio all’ospedale Civico a Palermo, Sergio Mattina, 46 anni, vittima di un’aggressione il 7 giugno a Partinico. I traumi e le ferite riportati non hanno lasciato scampo all’uomo, sulla quale brutale aggressione le indagini sono ancora in corso.

I carabinieri stanno cercando di ricostruire quanto accaduto, specie dopo un secondo episodio che è costato l’arresto ad un 32enne e a un 21enne. La Procura ha inoltre disposto l’autopsia per accertare le cause del decesso: sarà effettuata nelle prossime ore all’Istituto di medicina legale del Policlinico.

Secondo quanto è emerso nel corso delle indagini, alla base della seconda aggressione avvenuta nel giro di poche ore a Partinico, e in questo caso ai danni di un 39enne, ci sarebbe stata una vendetta. I due fratelli arrestati, Alessandro e Antonino Mattina, avrebbero ritenuto la vittima responsabile dell’aggressione dello zio. I due giovani sempre lo scorso 7 giugno, bloccarono il 39enne nei pressi di via Milano e lo pestarono a sangue. L’uomo è tuttora ricoverato in ospedale.