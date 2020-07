CATANIA – Continua l’azione di contrasto da parte delle dell’ordine al fenomeno dei posteggiatori abusivi, ritornati sulle strade dopo la pausa imposta dal lockdown. Solo nella giornata di ieri, il Questore di Catania Mario Della Cioppa ha emesso 15 provvedimenti con i quali viene applicata la misura di prevenzione dell’Avviso Orale, nei confronti di altrettante persone ritenute socialmente pericolose.

Quattro di loro, sono stati denunciati penalmente, come previsto dalla legge. Adesso, per loro si aprono orizzonti poco rosei: infatti, ferma la già confermata denuncia penale, ogni nuovo controllo che li sorprenda a esercitare l’attività di posteggiatore abusivo andrebbe incontro a una nuova denuncia e potrebbe costituire argomento per un’eventuale proposta al Tribunale per l’applicazione della più grave misura di prevenzione della Sorveglianza Speciale di P.S. Inoltre, i posteggiatori “avvisati” saranno segnalati per la revoca della la patente di guida e del “reddito di cittadinanza”.

Tale, ultimo, punto è stato il focus di recenti tavoli tecnici, tenutisi in Questura con la partecipazione di responsabili del Comando Provinciale della Guardia di Finanza, allo scopo di individuare agili strumenti di controllo e di accertamenti incrociati con le Banche dati dell’INPS, che consentano di adottare in tempi brevissimi le previste sanzioni penali per il reato di truffa e le immediate richieste di revoca del beneficio per quanti percepiscano tale sovvenzione in modo illecito.

Un segnale forte, quindi, quello della Polizia di Stato verso questa categoria di “fuorilegge” che non vogliono rinunciare agli illeciti profitti, guadagnati a spese della collettività e dell’immagine della città di Catania.

I provvedimenti adottati nei confronti di altri pregiudicati, condannati con sentenza definitiva, sono stati aggravati dalla proposta di revoca della patente di guida per carenza di requisiti morali e dal divieto di possedere o utilizzare, in tutto o in parte, qualsiasi apparato di comunicazione radiotrasmittente, radar e visori notturni, indumenti e accessori per la protezione balistica individuale, mezzi di trasporto blindati o modificati al fine di aumentarne la potenza o la capacità offensiva, ovvero comunque predisposti al fine di sottrarsi ai controlli di polizia, armi a modesta capacità offensiva, riproduzioni di armi di qualsiasi tipo, compresi i giocattoli riproducenti armi, altre armi o strumenti, in libera vendita, in grado di nebulizzare liquidi o miscele irritanti non idonei ad arrecare offesa alle persone, prodotti pirotecnici di qualsiasi tipo, nonché sostanze infiammabili e altri mezzi comunque idonei a provocare lo sprigionarsi delle fiamme, nonché programmi informatici ed altri strumenti di cifratura o crittazione di conversazioni e messaggi.