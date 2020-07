“È attualmente in discussione alla Camera, l’emendamento che finalmente farebbe chiarezza, senza se e senza ma, sull’annosa vicenda dell’autoproduzione nei porti Italiani. Da Deputato Regionale di Italia Viva , invito i nostri rappresentanti al Governo Nazionale a sostenere l’emendamento che da troppi anni attendono i lavoratori portuali e marittimi italiani”. Lo dichiara il deputato regionale di Italia Viva, Edy Tamajo.

“E’ bizzarro – prosegue – che, mentre tutto il mondo va verso l’applicazione della “Dockers Clause ITF”, in Italia c’è chi continua ancora a sostenere l’Autoproduzione senza regole. E’ arrivato il momento di restituire, ai lavoratori coinvolti e alle loro famiglie, in questo momento di grande preoccupazione ed incertezza per il nostro Paese, la serenità e la sicurezza lavorativa che ogni lavoratore merita.

Questi lavoratori – prosegue Tamajo – sono gli stessi che durante la pandemia hanno garantito, animati dal grande senso del dovere, gli approvvigionamenti del nostro Paese. A loro va, in questo momento – conclude Tamajo – il nostro pensiero, ringraziandoli per il grande lavoro svolto in un momento difficilissimo per la portualità italiana.

Mi auguro che l’emendamento troverà la sua giusta allocazione e che, con la fine di questa prassi dell’autoproduzione selvaggia, verranno salvaguardati migliaia di famiglie italiane”.