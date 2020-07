Catania, la felicità di Lucarelli:

"Il Catanzaro per me vale la Ternana come qualità tecniche. I tifosi assenti? Ci mancano"

CATANIA – Entusiasmo condivisibile in casa Catania dopo il passaggio del turno. Mister Cristiano Lucarelli ha elogiato i suoi ragazzi per il successo

sulla Virtus Francavilla che è valso il passaggio del turno. “Senza

nulla togliere ai nostri quotati avversari – ha detto – siano stati caparbi

a recuperare i due gol incassati in avvio. Dovevamo sfruttare meglio

le due occasioni sciupate da Capanni ma, complessivamente, i

ragazzi hanno gestito con calma olimpica il doppio svantaggio,

reagendo alla grande con la rimonta. Durante la pausa forzata – ha

aggiunto Lucarelli – Biagianti e compagni si sono allenati bene ed ho

avuto risposte importanti sul piano fisico, oltrecchè delle motivazioni.

Adesso dobbiamo essere bravi a recuperare tutte le energie per

giocare al meglio domenica 5 luglio contro Catanzaro o Ternana.

Dobbiamo essere pronti a misurarci con chiunque anche se sarebbe

meglio farlo in casa nostra. Il Catanzaro per me vale la Ternana

come qualità tecniche. I tifosi assenti? Ci mancano e abbiamo voluto

regalare loro un saluto simbolico andando sotto le curve a fine

partita”.



Aria pesante nello spogliatoio della Virtus Francavilla. Le maggiori

recriminazioni si appuntano sull’espulsione di Vazquez al culmine di

un’occasione che, secondo gli ospiti, avrebbe invece meritato la

concessione di un penalty. Mister Trocini ha preparato bene la sfida

di Catania e la sconfitta in rimonta non è andata giù a nessuno tra gli

ospiti che hanno accusato un brusco risveglio dopo aver accarezzato

a lungo.